Еще один шанс для Лунина: Куртуа остался за бортом Реала на матч против Шахтера в ЛЧ

Уже во вторник, 11 октября, мадридский Реал сыграет на выезде против Реала в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Карло Анчелотти определился с заявкой игроков, уезжающих в Варшаву (Польша).

С собой в Варшаву тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти взял 24 футболиста. Среди них три голкипера, но без Тибо Куртуа.

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Куртуа продолжает восстановление

Бельгийский вратарь из-за повреждения пропустит еще один матч Реала. Андрей Лунин, попавший в заявку на поединок против Шахтера, может получить еще один шанс в официальном поединке "Королевского клуба".

Для него это может быть второй матч в Лиге чемпионов по футболке мадридцев. В сезоне-2022/2023 Лунин благодаря травме Куртуа уже провел 3 поединка, в которых пропустил 2 гола и в одной встрече отыграл на ноль.

Также в заявке команды нападающий Карим Бензема, пропускавший крайнюю встречу в Ла Лиге против Хетафе. "Сливочные" решили поберечь лидера атаки на матч Лиги чемпионов.

Напомним, что мадридский клуб минимально обыграл на выезде Хетафе. Победный гол уже на 3-й минуте забил Эдер Милитао.



Заявка Реала на матч против Шахтера в ЛЧ / Фото мадридского клуба

Матч Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 11 октября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Это будет второй матч между Реалом и Шахтером в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В 3-м туре "сливочные" с разницей в один гол обыграли украинскую команду со счетом 2:1.