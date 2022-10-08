На Хетафе без француза

Французский нападающий даже не попал в заявку Реала на выездной матч против Хетафе. Карим Бензема будет восстанавливаться и набираться силы перед игрой Лиги чемпионов против Шахтера.

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11 октября команда Карло Анчелотти сыграет ответный матч в 4-м туре группового раунда самого престижного еврокубкового турнира Европы.

К слову. Поединок состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

"Королевский клуб" решил не рисковать здоровьем своего лидера и поберечь его на игру против "горняков". Ранее Бензема пропустил ряд матчей из-за повреждения колена.

Напомним, что первая игра между Реалом и Шахтером закончилась победой мадридского клуба с разницей в один гол – 2:1. В этой игре Бензем не забивал.

В сезоне-2022/2023 Бензема провел за мадридцев 8 матчей, отличившихся 4 голами и одним ассистом.

Также следует отметить отсутствие Тибо Куртуа в заявке мадридского клуба на матч против Хетафе. Скорее всего, место в рамке ворот займет украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец еще ни разу не проводил столько поединков подряд за "сливочных".