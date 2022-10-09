Із собою у Варшаву тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті взяв 24 футболістів. Серед них три голкіпери, але без Тібо Куртуа.

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Куртуа продовжує відновлення

Бельгійський воротар через пошкодження пропустить ще один матч Реала. Натомість Андрій Лунін, який потрапив у заявку на поєдинок проти Шахтаря, може отримати ще один шанс в офіційному поєдинку "Королівського клубу".

Для нього це може бути другий матч у Лізі чемпіонів у футболці мадридців. У сезоні-2022/2023 Лунін завдяки травмі Куртуа вже провів 3 поєдинки, у яких пропустив 2 голи та в одній зустрічі відіграв на нуль.

Також у заявці команди є нападник Карім Бензема, який пропускав крайню зустріч у Ла Лізі проти Хетафе. "Вершкові" вирішили поберегти лідера атаки на матч Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що мадридський клуб мінімально обіграв на виїзді Хетафе. Переможний гол вже на 3-й хвилині забив Едер Мілітао.



Заявка Реала на матч проти Шахтаря в ЛЧ / Фото мадридського клубу

Зверніть увагу! Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 11 жовтня. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

Це буде другий матч між Реалом та Шахтарем у цьогорічному розіграші ЛЧ. У 3-му турі "вершкові" з різницею в один гол обіграли українську команду з рахунком 2:1.