Хетафе – Реал 0:1

Гол: Милитао, 2.

В этот уикенд в Ла Лиге проходят матчи 9 тура. В позднем матче субботу встречались друг с другом две команды из Мадрида – Хетафе принимал действующего чемпиона в лице Реала, пишет 24 канал.

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Для "бланкоса" этот матч лег как раз между двумя поединками с Шахтером в Лиге чемпионов. В стартовом составе гостей вышел украинец Андрей Лунин, пока подменяющий травмированного Тибо Куртуа.

Для кипера это уже второй матч за Реал в Ла Лиге в этом сезоне. Неделю назад он пропустил от Осасуны, из-за чего команда потеряла очки.

А вот в игре с Хетафе Лунину наконец-то подчинился сухой матч. "Бланкос" выиграли с минимальным счетом благодаря раннему голу Милитао после углового.

Видеообзор матча Хетафе – Реал:

Успехи Лунина в Реале

Отметим, что Андрей выступает за "Реал" с 2018 года. но часто ходил по арендам (Леганес, Вальядолид, Овьедо). За мадридцев он сыграл 8 матчей, и это первый его сухой поединок.

Уже во вторник Лунин должен выйти в основу на матч Лиги чемпионов против Шахтера. В свою очередь Тибо Куртуа вернется только на следующий уикенд в игре с Барселоной.

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К слову, победа над Хетафе позволила Реалу возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. Правда, уже завтра Барселона может догнать мадридцы, если обыграет Сельту.