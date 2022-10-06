Лунин получил шанс сыграть за Реал из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа. Правда, первый матч в этом сезоне для украинца показался несколько неудачным – он пропустил гол, а Реал прервал свою победную серию в этом сезоне, которая насчитывала 9 матчей. Во втором матче Лунину пришлось играть против Шахтера и Лиге чемпионов. Это был для него дебютный матч на этом турнире.

Детальнее Шахтер минимально уступил Реалу в матче Лиги чемпионов

Как и во всех предыдущих матчах за Реал, Лунин снова пропустил гол. Хотя вина за пропущенный гол лежит не только на нем, но и на всех защитниках "сливочных", которые позволили Зубкову пробить ударом боковыми ножницами.

Но Лунин отметился в этом матче тем, что осуществил 27 передач на своих партнеров. И все они были точными. Следовательно, с показателем в 100% точных передач он возглавил рейтинг в Лиге чемпионов.

Стоит добавить, что на втором месте в рейтинге точных передач – защитник Барселоны Эрик Гарсия. За три матча он совершил 111 передач, 110 из которых были точными. И его показатель – 99,5%. Еще один защитник Барселоны Андреас Кристенсен занимает третье место с точностью пасов в 98% – из 219 пасов 215 достались адресату.

Если Лунин стал лучшим по точности пасов в Лиге чемпионов, другой украинский вратарь Анатолий Трубин возглавил рейтинг по количеству сейвов. В этом же матче против Реала он 11 раз спас свою команду после ударов соперника. А за три тура голкипер "горняков" совершил 19 сейвов. И вышел на первое место.