Донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал" встретятся в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет обслуживать поединок.

На поле в матче "Шахтер" – "Реал" будет работать румынская бригада арбитров, информирует УЕФА. Смотрите также "Реал" сенсационно проиграл "Алавесу" перед игрой с "Шахтером": видео Главный арбитр матча – Овидиу Хацеган. На линиях ему будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр – Себастьян Колцеску. На системе видеоповторов VAR будут работать польские арбитры Павел Гиль и Марцин Борковски. Хацеган и украинские команды В сезоне 2020/2021 румын дважды работал на матчах "Динамо". Первый раз это был матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" на выезде (1:2).

Также он работал и на матче первого тура группового этапа, в котором "Динамо" принимало итальянский "Ювентус" (0:2).

В целом украинские клубы десять раз играли при судействе Хацегана: "Динамо" (5 матчей), "Шахтер" (3 матча), "Металлист" и "Карпаты" по – одному матчу.

В этих поединках украинские команды шесть раз победили, трижды сыграли вничью и один раз уступили.

Хацеган дважды судил матчи сборной Украины: румын был главным арбитром матча Северная Македония – Украина в отборе на Евро-2016 (2:0) и матча Лиги наций-2020 Германия – Украина (3:1). Поединок "Шахтер" – "Реал" состоится 1 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55.