"Шахтер" – "Реал": в УЕФА назначили фартового для украинцев арбитра
Донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал" встретятся в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет обслуживать поединок.
На поле в матче "Шахтер" – "Реал" будет работать румынская бригада арбитров, информирует УЕФА.
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Главный арбитр матча – Овидиу Хацеган. На линиях ему будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге.
Четвертый арбитр – Себастьян Колцеску.
На системе видеоповторов VAR будут работать польские арбитры Павел Гиль и Марцин Борковски.
Хацеган и украинские команды
- В сезоне 2020/2021 румын дважды работал на матчах "Динамо". Первый раз это был матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" на выезде (1:2).
- Также он работал и на матче первого тура группового этапа, в котором "Динамо" принимало итальянский "Ювентус" (0:2).
- В целом украинские клубы десять раз играли при судействе Хацегана: "Динамо" (5 матчей), "Шахтер" (3 матча), "Металлист" и "Карпаты" по – одному матчу.
- В этих поединках украинские команды шесть раз победили, трижды сыграли вничью и один раз уступили.
- Хацеган дважды судил матчи сборной Украины: румын был главным арбитром матча Северная Македония – Украина в отборе на Евро-2016 (2:0) и матча Лиги наций-2020 Германия – Украина (3:1).
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