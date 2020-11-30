У вівторок, 1 грудня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Реал" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Про найголовніше перед поєдинком – читайте на Спорт24.

Шахтар – Реал: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Україна, Київ, НСК "Олімпійський;

Коли: 1 грудня, о 19:55;

Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія);

Де дивитися: телеканал "Футбол 1".

Як себе почувають команди

"Шахтар"

Шахтар в перших двох турах групового раунду Ліги чемпіонів сенсаційно обіграв "Реал" (2:3), а також розписав нічию з "Інтером" (0:0). Однак, в 3-му і 4 турах "гірники" зазнали принизливих поразок від "Боруссії" Менхенгладбах – 0:6 і 4:0.

На сьогоднішній день Шахтар не перемагає в Лізі чемпіонів вже протягом 3 поспіль поєдинків. Крім того, у всіх 3 матчах "оранжево-чорні" не забили жодного гола.

"Шахтар" на своєму полі не виграє 8 поспіль матчів (4 нічиї та 4 поразки).

"Реал"

"Реал", звичайно, далекий від своєї оптимальної форми. Однак, підопічні Зідана все одно вже піднялися на 2-й рядок в групі. Сьогодні на рахунку у них 7 балів. Якщо в майбутній мід-уїк вони переграють український колектив, то забезпечать собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

У іспанців всього 1 поразка на груповій стадії Ліги чемпіонів. Вона припадає якраз на матч першого туру проти донецького "Шахтаря".

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Очні зустрічі

Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015-2016. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.

Що прогнозують букмекери

На перемогу "гірників" у букмекерській конторі Marathonbet дається коефіцієнт 7,6, на нічийний результат – 5,6, а на перемогу "Реала" – 1,35.

На те, що "Шахтар" не програє (переможе або зіграє внічию), букмекери виставили коефіцієнт 3,2, а на те, що "Реал" набере очки в Києві – 1,09.

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