Чи збереже шанси "Шахтар" на вихід з групи Ліги чемпіонів: анонс на матч з "Реалом"
У вівторок, 1 грудня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Реал" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Про найголовніше перед поєдинком – читайте на Спорт24.
Шахтар – Реал: головне
Що: груповий етап Ліги чемпіонів;
Де: Україна, Київ, НСК "Олімпійський;
Коли: 1 грудня, о 19:55;
Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія);
Де дивитися: телеканал "Футбол 1".
Як себе почувають команди
"Шахтар"
Шахтар в перших двох турах групового раунду Ліги чемпіонів сенсаційно обіграв "Реал" (2:3), а також розписав нічию з "Інтером" (0:0). Однак, в 3-му і 4 турах "гірники" зазнали принизливих поразок від "Боруссії" Менхенгладбах – 0:6 і 4:0.
На сьогоднішній день Шахтар не перемагає в Лізі чемпіонів вже протягом 3 поспіль поєдинків. Крім того, у всіх 3 матчах "оранжево-чорні" не забили жодного гола.
"Шахтар" на своєму полі не виграє 8 поспіль матчів (4 нічиї та 4 поразки).
"Реал"
"Реал", звичайно, далекий від своєї оптимальної форми. Однак, підопічні Зідана все одно вже піднялися на 2-й рядок в групі. Сьогодні на рахунку у них 7 балів. Якщо в майбутній мід-уїк вони переграють український колектив, то забезпечать собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.
У іспанців всього 1 поразка на груповій стадії Ліги чемпіонів. Вона припадає якраз на матч першого туру проти донецького "Шахтаря".
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Очні зустрічі
Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015-2016. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.
Що прогнозують букмекери
На перемогу "гірників" у букмекерській конторі Marathonbet дається коефіцієнт 7,6, на нічийний результат – 5,6, а на перемогу "Реала" – 1,35.
На те, що "Шахтар" не програє (переможе або зіграє внічию), букмекери виставили коефіцієнт 3,2, а на те, що "Реал" набере очки в Києві – 1,09.
Цікава статистика
- У трьох з чотирьох матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів зіграв прогноз "тотал більше 2,5".
- Ставка "обидві заб'ють" зіграла в трьох з чотирьох поєдинків "Реала" в групі.
- У кожному з чотирьох поєдинків групового етапу "Реал" забивав не менш двох голів за матч.
- Не більше чотирьох м'ячів забивалися у 12 з 13 останніх домашніх матчів "Шахтаря" в Лізі Чемпіонів.
- Ставка "тотал менше 4,5" зіграла у восьми попередніх гостьових поєдинках "Реала" у ЛЧ.
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