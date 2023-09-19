Донецкий Шахтер начинает свой путь в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена в стартовой игре группового раунда будет противостоять Порту, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Порту: онлайн-трансляция первого матча "горняков" в Лиге чемпионов 2023/2024

Накануне горлового матча тренеры команд определились со страртовыми составами. Шахтер не мог рассчитывать на основных центрбеков Матвиенко и Бондаря, поэтому пару защитников составили Ракицкий и Лемкин.

В свою очередь, за команду дебютирует Новатус Мироши, который закроет левый фланг обороны. Также ван Леувен решил сыграть с двумя форвардами, на острие выйдут Кевин Келси и Даниил Сикан.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ШАХТЕРА: Ризнык – Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши – Назарина, Степаненко, Судаков, Зубков – Келси, Сикан.

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Игра номинально домашняя для "горняков", но в результате в Украине клуб вынужден принимать соперников в немецком Гамбурге. Прямая трансляция матча Шахтер – Порту будет доступна на онлайн-сервисах Megogo и Volia TV. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Кроме "драконов", в группе у Шахтера также будут играть Барселона и Антверпен. Букмекеры считают каталонцев и португальцев явными фаворитами на выход в плей-офф, тогда как дончанам отводят борьбу с Антверпеном за третье место и переход в Лигу Европы.