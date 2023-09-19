Уже сегодня, 19 сентября, начнётся групповой этап нового сезона Лиги чемпионов 2023-2024. Среди 32 участников турнира будет и представитель Украины - донецкий Шахтер, пишет 24 канал.
Следите с нами Шахтер – Порту: онлайн-трансляция первого матча "горняков" в Лиге чемпионов 2023/2024
Это будет последняя Лига чемпионов в привычном формате с группами. По-прежнему 32 команды поделены на восемь квартетов, из которых в плей-офф выйдут по два клуба.
В следующем же сезоне в основной стадии ЛЧ будет на четыре команды больше – 36. Групп не будет, вместо этого команды будут играть 8 матчей с разными соперниками. 1-8 команды по итогам турнира выйдут в 1/8 финала, а клубы с 9 по 24 строчку – в раунд плей-офф.
Впрочем, это будет через год. Пока команды будут соревноваться за звание лучшей в Европе этого сезона. Защищать трофей Манчестер Сити, который в прошлом финале минимально одолел Интер.
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Тем временем букмекеры определились с главными фаворитами Лиги чемпионов. По их мнению, у МанСити есть все шансы, чтобы второй раз подряд взять ЛЧ. Коэффициент на триумф подопечных Гвардиолы составляет 3,00.
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Главными конкурентами англичан считаются Бавария, Реал и Арсенал. А вот Шахтер является одним из андердогих соревнований, коэффициент на успех "горняков" составляет аж 200,00. Это восьмой показатель с конца.
Главные фавориты Лиги чемпионов 2023-2024:
- Манчестер Сити – 3,00
- Бавария – 6,00
- Реал – 8,00
- Арсенал – 10,00
- ПСЖ – 15,00
- Барселона 15,00
- Манчестер Юнайтед – 18,00
- Ньюкасл – 20,00
- Интер – 25,00
- Атлетико – 25,00
- Наполи – 25,00
- Милан – 40,00
- Боруссия Д – 45,00
- Лейпциг – 50,00
- Бенфика – 50,00
- Севилья – 80,00
Эксперты также не верят в выход Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов. По их мнению, Барселона и Порту являются безоговорочными фаворитами в группе Н, тогда как "горнякам" придется только сражаться за третье место и путевку в Лигу Европы с Антверпеном.
|ГРУППА А
Бавария – 1,05
Манчестер Юн. – 1,14
Галатасарай – 4,80
Копенгаген – 9,00
|ГРУППА В
Арсенал – 1,10
Севилья – 1,91
ПСВ – 2,95
Ланс – 2,95
|ГРУППА С
Реал – 1,07
Наполи – 1,26
Унион – 4,10
Бардо – 5,70
|ГРУППА D
Интер – 1,20
Бенфика – 1,53
Реал Сосьедад – 2,40
Зальцбург – 4,30
|ГРУППА E
Атлетико – 1,11
Лацио – 1,60
Фейенорд – 2,40
Селтик – 5,50
|ГРУППА F
ПСЖ – 1,25
Ньюкасл – 1,87
Милан – 2,20
Боруссия Д – 2,80
|ГРУППА G
Манчестер Сити – 1,01
Лейпциг – 1,07
Янг Бойз – 8,00
Црвена Звезда – 13,00
|ГРУППА H
Барселона 1,01
Порту – 1,27
Шахтер – 4,75
Антверпен – 5,30