Донецький Шахтар починає свій шлях у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена у стартовій грі групового раунду протистоятиме Порту, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Порту: онлайн-трансляція першого матчу "гірників" в Лізі чемпіонів 2023/2024

Напередодні горлового матчу тренери команд визначились зі страртовими складами. Шахтар не міг розраховувати на основних центрбеків Матвієнка та Бондаря, тому пару оборонців склали Ракіцький та Лемкін.

У свою чергу за команду дебютує Новатус Міроші, який закриє лівий фланг оборони. Також ван Леувен вирішив зіграти з двома форвардами, на вістрі вийдуть Кевін Келсі та Данило Сікан.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ШАХТАРЯ: Різник – Конопля, Лемкін, Ракіцький, Міроші – Назарина, Степаненко, Судаков, Зубков – Келсі, Сікан.

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Гра є номінально домашньою для "гірників", але через війну в Україні клуб змушений приймати суперників у німецькому Гамбурзі. Пряма трансляція матчу Шахтар – Порту буде доступна на онлайн-сервісах Megogo та Volia TV. Початок – о 22:00 за київським часом.

Окрім "драконів, в групі у Шахтаря також гратимуть Барселона та Антверпен. Букмекери вважають каталонців та португальців явними фаворитами на вихід у плей-офф, тоді як донеччанам відводять боротьбу із Антверпеном за третє місце та перехід в Лігу Європи.