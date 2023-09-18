Во время жеребьевки Лиги чемпионов, Шахтер попал в группу H, где их соперниками стали испанская Барселона, португальский Порту и бельгийский Антверпен. Первый матч Шахтер проведет на "домашнем" поле против Порту.

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Важно! В этом сезоне Шахтер выбрал "Фолькспаркштадион" в немецком городе Гамбург своим "домашним" стадионом для матчей Лиги чемпионов. Так что игра против Порту состоится именно там. Матч Шахтер – Порту 19 сентября начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кто покажет матч Шахтер – Порту в Лиге чемпионов в Украине

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине есть онлайн-сервис Megogo. Так что и матч Шахтер – Порту смотреть онлайн можно будет на этом сервисе. Однако доступ к показу матча Шахтер – Порту будет только у тех, у кого подписки "Максимальная" (299 гривен в месяц, 400 каналов) или "Спорт" (249 гривен в месяц, 35 каналов).

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Также трансляция матча Шахтер – Порту будет доступна на платформе Volia TV (там доступна официальная трансляция матчей Лиги чемпионов с каналов Megogo).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Порту. Также на сайте будут опубликованы видео голов и результат матча.