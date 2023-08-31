На групповом этапе Лиги чемпионов выступят 32 команды. 26 клубов получили прямые путевки. Еще шесть команд – это победители квалификации. 31 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

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Перед жеребьевкой команды разделили на четыре корзины. В первой корзине оказались победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона – Манчестер Сити и Севилья соответственно. Еще шесть мест в первой корзине досталось победителям тех чемпионатов, которые занимают первые шесть мест в рейтинге. Но поскольку МанСити стал и победителем Лиги чемпионов, и чемпионата Англии, то дополнительное место в первой корзине досталось чемпиону Нидерландов.

Места в остальных трех корзинах распределялись в соответствии с рейтингом клубов. Шахтер во время жеребьевки попал в третью корзину.

Каждая группа состоит из одной команды из каждой корзины. Во время жеребьевки в одну корзину не могли попасть команды, представляющие одну страну.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Группа A: Бавария, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай

Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс

Группа C: Наполи, Реал, Брага, Унион Берлин

Группа D: Бенфика, Интер, Зальцбург, Реал Сосьедад

Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик

Группа F: ПСЖ, Боруссия (Дортмунд), Милан, Ньюкасл

Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз

Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Роял Антверпен

Первый тур Лиги чемпионов состоится 19 и 20 сентября. Календарь матчей команд состояние известно позже.