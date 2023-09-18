Під час жеребкування Ліги чемпіонів, Шахтар потрапив до групи H, де їх суперниками стали іспанська Барселона, португальський Порту та бельгійський Антверпен. Перший матч Шахтар проведе на "домашньому" полі проти Порту.

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Важливо! В цьому сезоні Шахтар обрав "Фолькспаркштадіон" в німецькому місті Гамбург своїм "домашнім" стадіоном для матчів Ліги чемпіонів. Тож гра проти Порту відбудеться саме там. Матч Шахтар – Порту 19 вересня розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Хто покаже матч Шахтар – Порту в Лізі чемпіонів в Україні

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Тож і матч Шахтар – Порту дивитися онлайн можна буде на цьому сервісі. Однак доступ до показу матчу Шахтар – Порту буде лише у тих, в кого передплати "Максимальна" (299 гривень на місяць, 400 каналів) або "Спорт" (249 гривень на місяць, 35 каналів).

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Також трансляція матчу Шахтар – Порту буде доступна на платформі Volia TV (там доступна офіційна трансляція матчів Ліги чемпіонів з каналів Megogo).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Порту. Також на сайті будуть опубліковані відео голів та результат матчу.