Шахтер пополнился двумя футболистами на сборах в Австрии: кто вернулся из лазарета

Донецкий Шахтер продолжает готовиться к новому сезону УПЛ. К общей группе команды, которая тренируется в Австрии, присоединились два футболиста.

Коно снова на футбольном поле

Донецкий Шахтер проводит свои первые сборы в Австрии под руководством нового наставника Роберто Де Дзерби. Команда уже провела два спарринга.

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6 июля футболистов ожидала только одна вечерняя тренировку. "Горняки", которые сыграли чуть меньше других в матче против Тюркгюджю, выполняли беговую работу. Следует отметить, что в общую группу команды из лазарета вернулись Евгений Коноплянка и Фернандо.

Также к дончанам присоединились сборники Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые были в заявке сборной Украины на Евро-2020. Клубу из Донецка осталось сыграть лишь один товарищеский поединок в Австрии. Этот матч будет одним из самых сложных на собрании. Соперником станет немецкий Шальке. Встреча состоится 9 июля в 19:00 по киевскому времени.

Как играют "горняки" на сборах в Австрии