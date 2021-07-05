Шахтер – Ракув 1:2

Голы: Соломон, 81-Кун, 14, Лопес, 72 (пен.)

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Шахтер очень растерянно смотрелся в самом начале поединка. Соперник активно вступал в прессинг, что заставляло теряться оборону и полузащиту "горняков". Вице-чемпион Украины перешел в атаку лишь с минуты 20-й, сумев создать несколько хороших моментов. Жаль, что Траоре, Тете и Педриньо их не реализовали.

Де Дзерби был недоволен своей командой, постоянно что-то подсказывая в течение 45 минут. Больше других ему не понравился Мудрик – он был заменен сразу после перерыва. Таким образом на поле осталось всего два украинца, что в очередной раз поднимает вопрос лимита на легионеров, и то, как его не нарушать.

Несмотря на наличие нескольких моментов после перерыва, а также выход ряда свежих футболистов, Шахтер пропустил во второй раз. Сиприано привез пенальти, который без проблем реализовал Лопес – 0:2. Игра успокоилась, однако ее сумел оживить Манор Соломон, который забил после быстрой контратаки.

К сожалению для украинского клуба, больше голов мы не увидели. Вслед за дебютной победой, Роберто де Дзерби потерпит первое фиаско. Правда, стоит помнить, что в контрольных матчах результат отходит на второй план.

Шахтер – Ракув видеообзор