Шахтер заработает 4 миллиона евро
28-летний защитник Шахтера перейдет в датский Копенгаген, за который будет выступать с сезона-2021/2022.
К слову Шахтер "выбросит" из команды игрока сборной Украины
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас информирует, что Шахтер продаст Хочолаву за 4 миллиона евро.
Копенгаген со второй попытки таки договорился о покупке Хочолавы. Первые переговоры завершилась неудачей два года назад. Теперь же трансфер обойдется в 2 миллиона евро сразу + 2 миллиона еще бонусами. Сам игрок подпишет контракт на 4 года,
– написал Бурбас.
- Хочолава в 2015 году переехал в Украину, где сначала выступал за одесский Черноморец. В 2017 году Давид стал футболистом Шахтера.
- Игрок сборной Грузии отыграл за Шахтер 83 матча. В его активе 3 гола.
- По данным портала Transfermarkt, контракт Хочолавы с Шахтером действует до 30 июня 2025 года.