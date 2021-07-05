Шахтер заработает 4 миллиона евро

28-летний защитник Шахтера перейдет в датский Копенгаген, за который будет выступать с сезона-2021/2022.

К слову Шахтер "выбросит" из команды игрока сборной Украины

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас информирует, что Шахтер продаст Хочолаву за 4 миллиона евро.

Копенгаген со второй попытки таки договорился о покупке Хочолавы. Первые переговоры завершилась неудачей два года назад. Теперь же трансфер обойдется в 2 миллиона евро сразу + 2 миллиона еще бонусами. Сам игрок подпишет контракт на 4 года,

– написал Бурбас.