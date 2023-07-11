Не оставят незамеченным: Шахтер планирует встречу с представителями Тоттенхэма, укравшего Соломона

Донецкий коллектив не желает просто так закрыть глаза на скандальную ситуацию. "Горняки" настроены серьезно.

Шахтер планирует провести встречу с представителями Тоттенхэма. Все через трансфер Манора Соломона.

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Не словом, а делом

Лондонский коллектив официально объявил о подписании израильского футболиста, принадлежавший "горнякам". Соломон покинул "кротов" даром, поскольку воспользовался новым правилом ФИФА. Нововведение мировой организации позволяет легионерам УПЛ, подписавшим контракт с тамошними клубами до 24 февраля 2022 года, свободно покидать украинские коллективы. Все из-за войны, которую Россия развязала на территории нашего государства.

Шахтеру, потратившему немалые суммы на футболистов, конечно же, не хочется прощаться со своими игроками даром, в тот момент, как они могут выручить за них хорошие деньги. К примеру, Transfermarkt оценивает Манора Соломона в 18 миллионов евро, "горняки" в свое время потратили на израильтянина 6 миллионов. То есть "кроты" еще и ушли в минус, а на новое правило ФИФА донецкий коллектив неоднократно жаловался, поскольку это приносит большой финансовый ущерб клубу.

Более того, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин все еще рассчитывает на встречу с руководством Тоттенхэма по трансферу Манора Соломона. Ранее представитель Шахтера угрожал лондонскому коллективу судебным делом в том случае, если "шпоры" все же оформят переход израильского футболиста.