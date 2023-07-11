Манор Соломон официально стал игроком лондонского Тоттенхэма. Вингер больше не принадлежит донецкому Шахтеру.

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Даже без синицы в руках

Израильский футболист решил, что ему следует уже полностью сбежать из состояния "горняков", поэтому игрок решил воспользоваться ужасающей ситуацией в Украине. Тоттенхэм же в свою очередь не смог упустить такой шанс задаром заграбастать себе футболиста. Таким образом, Соломон подписал со "шпорами" контракт на пять лет, тем самым Манор покинул Шахтер и оставил донецкий коллектив ни с чем.

Дело в том, что израильтянин воспользовался новым правилом ФИФА сразу после начала полномасштабной войны, которую Россия развязала на территории нашего государства. Нововведение мировой организации позволяло футболистам, которые подписали соглашения с украинскими командами до 24 февраля 2022 года (для тех, кто сделал это позже – правило не действует), в любой момент прекращать сотрудничество с местными коллективами и перебираться на правах аренды в другой заинтересованный клуб. То есть, украинские коллективы остались ни с чем.

Таким образом, Соломон не то что не дал возможности Шахтеру заработать на своем трансфере, а еще и обокрал "горняков", поскольку те в свое время заплатили за футболиста 6 миллионов евро и невольно потеряли шанс перепродать израильтянина. К тому же раньше руководство "кротов" угрожало Тоттенхэму судебным делом в случае оформления "шпорами" трансфера Соломона, поскольку соглашение Манора с "горняками" было рассчитано до декабря 2023-го. Не смотря на волну негатива, израильтянин все же решил тепло попрощаться с Шахтером.

Хотя я уже давно не играл за Шахтер, сегодня пора прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали отличные воспоминания! Желаю всего лучшего Шахтеру и всем в Украине,

– сказал Соломон.

Манор Соломон в Тоттенхеме / инстаграмм "шпор"

Израильтянин в Шахтере