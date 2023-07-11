Шахтар планує провести зустріч з представниками Тоттенхема. Все через трансфер Манора Соломона.

Варте уваги Не дали обмазатися лайном: ФІФА і УЄФА заборонили турецькому клубу підписати угоду з "Газпромом"

Не словом, а ділом

Лондонський колектив офіційно оголосив про підписання ізраїльського футболіста, який належав "гірникам". Соломон покинув "кротів" задарма, оскільки скористався новим правилом ФІФА. Нововведення світової організації дозволяє легіонерам УПЛ, які підписали контракт з тамтешніми клубами до 24-го лютого 2022-го року, вільно покидати українські колективи. Все через війну, яку Росія розв'язала на території нашої держави.

Шахтарю, який витратив не малі суми на футболістів, звичайно ж, не хочеться прощатися зі своїми гравцями задарма, в той момент, як вони можуть виручити за них хороші гроші. До прикладу, Transfermarkt оцінює Манора Соломона в 18 мільйонів євро, "гірники" ж свого часу витратили на ізраїльтянина 6 мільйонів. Тобто "кроти" ще й пішли у мінус, а на нове правило ФІФА донецький колектив неодноразово скаржився, оскільки те приносить великі фінансові збитки клубу.

Ба більше, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін все ще розраховує на зустріч з керівництвом Тоттенхема щодо трансферу Манора Соломона. Раніше представник Шахтаря погрожував лондонському колективу судовою справою у тому випадку, якщо "шпори" все ж оформлять перехід ізраїльського футболіста.

Нагадаємо. 6-го серпня Шахтар та Тоттенхем проведуть благодійний товариський матч у Лондоні, кошти з якого будуть спрямовані на допомогу Україні.