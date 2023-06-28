Шахтер проведет благотворительный поединок с Тоттенхэмом. Матч состоится через день после матча Зинченко и Шевченко.

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Гостеприимный Лондон

Донецкий коллектив готовится провести очередной поединок, нацеленный собрать средства для пострадавших от российских оккупантов. Поможет "горнякам" в благотворительном деле лондонский Тоттенхэм. Поединок в поддержку Украины пройдет 6 августа в столице Англии, а именно на стадионе "шпор". Заработанную сумму из данной дуэли Шахтер планирует направить на помощь ВСУ, а также на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от войны с Россией.

Также стоит отметить, что для проведения благотворительного матча с Тоттенхэмом донецкий коллектив уже обратился в УПЛ с официальным письмом. Дело в том, что "горняки" попросили сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа, чтобы иметь возможность без лишних препятствий провести поединок во благо.

Напомним. Шахтер также планирует сыграть с лондонским Челси в летнее межсезонье, поскольку такой пункт прописан в контракте Михаила Мудрика. Поединок будет так же носить благотворительный характер.

За день до матча "горняков" и "шпор" в Лондоне состоится еще один благотворительный матч, направленный на поддержку для Украины. 5-го августа в столице Англии пройдет поединок между командами звезд, которые сформировали Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Украинские футболисты уже успели собрать легендарные составы, которые в большинстве своем сформированы из бывших игроков Арсенала и Челси, однако есть и игроки из других клубов, в частности, Милана и Реала.