Шахтер отказался отпустить талант Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик мог покинуть донецкий клуб уже в это трансферное окно. "Горняки" получили предложение от клуба АПЛ Брентфорда. За игрока предлагали 12 миллионов евро.

Эту информацию сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин. Руководство украинского клуба ответило отказом, однако не исключено, что представитель АПЛ увеличит предложение.

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"Да, действительно, Брентфорд заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае успешного выступления и индивидуальных достижений игрока. Брентфорд сделал предложение Шахтеру в размере 12 миллионов евро", – сообщил Алехин.

Новичок элитного дивизиона Англии также предлагал бонусы, но теперь, вероятно, просто прибавит в сумму еще несколько миллионов.

Мудрик дебютирует за сборную Украины

Еще раньше Петраков подтвердил информацию о вызове футболиста Шахтера.

По слухам в СМИ, в заявке сборной следует ожидать еще одного дебютанта – игрока Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

В сезоне-2021/2022 Мудрик отыграл за "горняков" 19 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 9 ассистов. После замены в матче Лиги чемпионов против Реала заслужил овацию фанатов "Королевского клуба".

Брентфорд после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.