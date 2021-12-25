Цю інформацію повідомив агент 20-річного гравця Олексій Альохін. Керівництво українського клубу відповіло відмовою, проте не виключено, що представник АПЛ збільшить пропозицію.

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"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика і запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця. Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 мільйонів євро", – повідомив Альохін.

Новачок елітного дивізіону Англії також пропонував бонуси, але тепер, мабуть, просто додасть у суму ще кілька мільйонів.

Зверніть увагу! Брентфорд після 16 матчів знаходиться на 12-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.

Мудрик дебютує за збірну України