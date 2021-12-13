Петраков: Выйти и оказать помощь национальной команде

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков рассказал, что разговаривал с Михаилом Мудриком. Талантливый футболист Шахтера попал в расширенный список команды, а его дебют в футболке сборной может состояться в важном поединке.

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Не каждому игроку удается заслужить такое доверие наставника. Специалист поговорил с талантом донецкого клуба, чтобы его вызов не стал для него самого неожиданностью. Михаилу нужно быть готовым помочь команде в игре против Шотландии.

Я Мудрику позвонил и спросил, может ли он приехать ко мне на разговор: "Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты уже готов. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен выйти и помочь национальной команде. Ты готов?",

– рассказал Петраков.

Без права на ошибку

Специалист в разговоре с футболистом отметил, что матчи сборной – это другой уровень, сейчас у команды нет контрольных поединков: "Психологически он должен быть готов, а не вышел, провалил – это отодвинет его намного назад".

К сведению. 24 марта Украина сыграет на выезде против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы подопечные Петракова проведут встречу с победителем матча Уэльс – Австрия. Игра состоится 29 марта.

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