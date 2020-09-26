27 сентября "Шахтер" сыграет с "Олимпиком" в матче 4-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Шахтер – Олимпик прогноз

В прошлом туре "горняки" неожиданно сыграли вничью против новичка УПЛ "Рух" (1:1). Команды сыграли перенесенный матч 2-го тура, который не смогли сыграть вовремя из-за вспышки коронавируса в составе львовян. "Шахтер" второй раз за три тура сыграл вничью, не на такой старт ждали донецкие футболисты, информирует 24 канал.

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"Олимпик" же разгромил еще одного новичка элитного дивизиона "Минай". Дончане на правах хозяина лучше начали поединок и полностью контролировал ход игры. Героем матча стал Шахаб, который отметился дублем в матче. Больше всего обсуждения вызвал первый гол в исполнении хозяев. Иранец Шахаб собрал на себе кучу игроков "Миная" и нанес дальний удар. Мяч рикошетом от Тейшейра залетел в угол ворот дезориентированного голкипера закарпатцев.

Следует отметить, что Тейшейра находился в положении вне игры, поэтому арбитр должен был отменить взятие ворот. Однако лайнсмен не увидел офсайда и "Олимпик" вышел вперед.

Добавим, что на последней предматчевой тренировке "Шахтера" футболисты, которые принимали участие в последнем матче чемпионата, работали отдельно. Индивидуальная программа у Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко, Александра Пихалёнка, Максима Малышева, Владислава Вакулы и Исмаили.

Матч 4-го тура "Шахтер" – "Олимпик" состоится 27 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.

Шахтер – Олимпик: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch отдают огромное преимущество хозяевам матча. На победу "Шахтера" стоит коэффициент 1,18, а на победу гостей – 13,5. Ничейный итог матча оценен в 7,60.

Болельщики увидят первый гол в исполнении "горняков" – 1,18. А на то, что первыми счет в матче откроют гости – 4,50.

Аналогичные коэффициенты специалисты поставили и на последний гол во встрече. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,44.

Эксперты склоняются к тому, что в первой 45-минутке отметится одна команда – 1,17. Такого же мнения они придерживаются относительно и второго тайма – 1,29.

Они не верят, что "Шахтер" сумеет победить соперника лишь в один гол – 1,19. Успех "Олимпика" в один гол оценен в 12,5.

"Шахтер" победит и тотал матча больше 2,5 – 1,50. А идентиный показатель, но тотал матча меньше 2,5 – 4,50.