27 вересня "Шахтар" зіграє проти "Олімпіка" у матчі 4-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Шахтар – Олімпік: прогноз

У минулому турі "гірники" несподівано зіграли у нічию проти новачка УПЛ "Руху" (1:1). Команди зіграли перенесений матч 2-го туру, який не змогли зіграти вчасно через спалах коронавірусу у складі львів'ян. "Шахтар" вдруге за три тури зіграв у нічию, не на такий старт чекали донецькі футболісти, інформує 24 канал.

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"Олімпік" же розгромив ще одного новачка елітного дивізіону "Минай". Донеччани на правах господаря краще розпочали поєдинок і повністю контролював хід гри. Героєм матчу став Шахаб, який відзначився дублем у матчі. Найбільше обговорення викликав перший гол у виконанні господарів. Іранець Шахаб зібрав на собі купу гравців "Минаю" та завдав дальнього удару. М'яч рикошетом від Тейшейри залетів у кут воріт дезорієнтованого голкіпера закарпатців.

Слід зазначити, що Тейшейра перебував у положенні поза грою, тому арбітр мав скасувати взяття воріт. Однак лайнсмен не угледів офсайду й "Олімпік" вийшов вперед.

Додамо, що на останньому передматчевому тренуванні "Шахтаря" футболісти, які брали участь в останньому матчі чемпіонату, працювали окремо. Індивідуальна програма у Євгена Коноплянки, Тараса Степаненка, Олександра Піхаленка, Максима Малишева, Владислава Вакули та Ісмаїлі.

Матч 4-го туру "Шахтар" – "Олімпік" відбудеться 27 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00

Шахтар – Олімпік: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch віддають величезну перевагу господарям матчу. На перемогу "Шахтаря" стоїть коефіцієнт 1,18, а на звитягу гостей – 13,5. Нічийний підсумок матчі оцінений у 7,60.

Вболівальники побачать перший гол у виконанні "гірників" – 1,18. А на те, що першими рахунок у матчі відриють гості – 4,50.

Аналогічні коефіцієнти спеціалісти поставили і на останній гол у зустрічі. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,44.

Експерти схиляються до того, що у першій 45-хвилинці відзначиться одна команда – 1,17. Такої ж думки вони притримують щодо другого тайму – 1,29.

Вони не вірять, що "Шахтар" зуміє перемогти суперника лише в один гол – 1,19. Успіх "Олімпіка" в один гол оцінений у 12,5.

"Шахтар" переможе і тотал матчу більше 2,5 – 1,50. А ідентичний показник, але тотал матчу менше 2,5 – 4,50.