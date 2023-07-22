Утрехт – Шахтер 2:4

Голы: Клайбер, 80, Бусаид, 82 – Траоре, 2, Вьюнник, 30, Судаков, 58, Ракицкий, 84.

По договоренности с соперником спарринг проходил в формате четырех таймов по 30 минут каждый. Патрик ван Леувен задействовал в поединке бразильских новичков Шахтера – Невертона и Педриньо.

Читайте также Интер может спрыгнуть с трансфера Трубина: финансовые аппетиты Шахтера испугали гранд Серии А

Украинская команда доминировала на поле и уже на 2-й минуте открыла счет во встрече. Точным ударом отличился Траоре. До первого миниперерыва "горняки" удвоили свое преимущество благодаря усилиям Вьюника.

Гол Траоре

Гол Вьюника

Под занавес второй 30-минутки Судаков довел счет до разгромного. В третьем тайме футболисты Утрехта перехватили инициативу и сумели отквитать два мяча. Однако сразу Ракицкий после подачи со штрафного Кащука головой отправил мяч в ворота соперника – 2:4.

Гол Судакова

Гол Ракицкого

К концу 120-минутного поединка счет так и не изменился. В итоге Патрик ван Леувен одержал первую победу во главе Шахтера.

Напомним, что во время сборов в Нидерландах "горняки" сыграли 4 поединка. В первом матче подопечные ван Леувена сыграли вничью (3:3) с АЗ, а потом уступили АЕКу (0:5) и Аяксу (0:3). Только в последней игре Шахтер праздновал победу.

В воскресенье, 23 июля, команда ван Леувена вернется в Украину. А уже 29 июля Шахтер сыграет матч 1-го тура УПЛ с харьковским Металлистом 1925.