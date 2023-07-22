Утрехт – Шахтар 2:4
Голи: Клайбер, 80, Бусаід, 82 - Траоре, 2, В’юнник, 30, Судаков, 58, Ракіцький, 84.
За домовленістю із суперником спаринг проходив у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин кожен. Патрік ван Леувен залучив до поєдинку бразильських новачків Шахтаря – Невертона та Педріньйо.
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Українська команда домінувала на полі й вже на 2-й хвилині відкрила рахунок у зустрічі. Влучним ударом відзначився Траоре. До першої мініперерви "гірники" подвоїли свою перевагу завдяки зусиллям В'юнника.
Гол Траоре
Гол В'юнника
Під завісу другої 30-хвилинки Судаков довів рахунок до розгромного. В третьому таймі футболісти Утрехта перехопили ініціативу і зуміли відквитати два м'ячі. Проте одразу Ракіцький після подачі зі штрафного Кащука головою відправив м’яч у ворота суперника – 2:4.
Гол Судакова
Гол Ракіцького
До кінця 120-хвилинного поєдинку рахунок так і не змінився. У підсумку Патрік ван Леувен здобув першу перемогу на чолі Шахтаря.
У неділю, 23 липня команда ван Леувена повернеться в Україну. А вже 29 липня Шахтар зіграє матч 1-го туру УПЛ з харківським Металістом 1925.