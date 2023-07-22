А все из-за солидных финансовых аппетитов "горняков", которые хотят выручить за Трубина максимальную сумму. Это и отпугало Интер, для которого Анатолий был номер один в трансферном списке на вратарской позиции, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.

К теме Звездный голкипер отказался создавать конкуренцию Трубину за место в воротах Интера

Переезд в Серию А может быть отменен, но надежда еще жива

Поднятие цены на 21-летнего голкипера Шахтера заставило "нерадзурри" усомниться в целесообразности этого трансфера. Теперь Трубин двинулся на второе место. Теперь приоритетным вариантом для Интера является нынешний вратарь мюнхенской Баварии и сборной Швейцарии Янн Зоммер.

Интересно, что на переговоры с руководством итальянского клуба лично отправился спортивный директор Шахтера Дарио Срна, которому удалось провернуть 100-миллионный трансфер Михаила Мудрика в Челси. Однако, похоже, что-то пошло не по плану "горняков".

В СМИ фигурировали разные цифры по стоимости Трубина – от 15 до 40 миллионов евро. Вместо этого по данным Transfermarkt, цена на Анатолия составляет 22 миллиона евро.

Интер же не готов платить за вратаря сборной Украины не больше 15 миллионов. Но это далеко не та сумма, которую хотят видеть дончане.

Также была информация, что итальянский гранд рассматривает приобретение сразу двух голкиперов, ведь Андре Онана уже стал футболистом МЮ, а у 39-летнего Самира Хандановича закончился контракт с "нерадзурри". Поэтому среди претендентов на усиление ворот Интера рассматривают голкипера Тоттенхэма Уго Льориса, который не прочь покинуть "шпор".

А звездный экс-голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа отклонил предложение Интера. Он хотел бы вернуться на Родину.