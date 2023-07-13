Новый главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен продолжает знакомиться с возможностями своих подопечных. В матче против чемпиона и обладателя Кубка Греции АЕКа нидерландец дал шанс проявить себя нескольким молодым резервистам. Однако основа греков проехалась катком по амбициям "горняков".

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Первое поражение ван Леувена

Уже на 12-й минуте поединка афиняне начали свое дело, отправив мяч в сетку ворот Твардовского. К завершению первой 45-минутки АЕК удвоил свое преимущество.

Однако на этом неприятности команда ван Леувена не завершилась. Во втором тайме мяч трижды залетал в ворота Пузанкова, заменившего Твардовского. В итоге "горняки" потерпели неожиданное поражение со счетом 0:5. Отметим, что во втором тайме на поле в составе Шахтера вышли полуфиналисты молодежного Евро-2023: Олег Очеретько, Богдан Вьюник и Даниил Сикан.

Шахтер – АЕК Афины 0:5

Голы: Гарсия, 12, 40, 65, Зин, 83, 86

Шахтер (1 тайм): Твардовский – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кастильо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келси.

Твардовский – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кастильо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келси. Шахтер (2 тайм): Пузанков – Фарина, Ракицкий, Бондарь (Дрозд, 81), Козик – Топалов, Очеретько, Кастильо (Цуканов, 59), Вьюник – Келси (Янович, 71), Сикан.

Напомним, что в первом спарринге "горняки" расписали результативную ничью (3:3) с представителем Эредивизи АЗ.

Следующий контрольный матч "горняки" сыграют 18 июля в 15:00 с амстердамским Аяксом.