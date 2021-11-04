Шахтер не взял реванш у Реала за позорный разгром в Киеве: кто стал лучшим у "горняков"
Источник:WhoScored
Донецкий Шахтер досадно проиграл на выезде Реалу в рамках 4 тура группового раунда Лиги чемпионов. Статистический портал WhoScored оценил действия игроков по итогам матча.
Оценки игроков за игру
Донецкий Шахтер стал автором первого гола украинских клубов в нынешнем розыгрыше группы Лиги чемпионов. Однако даже это не позволило "горнякам" взять хотя бы одно очко в игре с Реалом в Мадриде.
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Поединок завершился победой "Королевского клуба" со счетом 2:1. Дублем в матче после двух передач Винисиуса Жуниора отличился французский нападающий Карим Бензема (8.5). Именно автор двух голевых передач стал лучшим игроком поединка. Оценка Винисиуса – 8.8.
Лучшим в составе донецкого клуба стал полузащитник Алан Патрик – 7.6. Второе и третье места в Шахтере разделили форвард Фернандо, который забил единственный гол в ворота хозяев, и центральный защитник Николай Матвиенко – 7.3 и 7 соответственно.
Реал – Шахтер: рейтинг игроков / Скриншот из WhoScored
- Шахтер значительно усложнил ситуацию в группе. Донецкий клуб замыкает таблицу, имея в своем наследии только один балл. Ближайший конкурент Шериф опережает украинцев на 5 очков. Теперь у подопечных Роберто Де Дзерби нет права на ошибку, команде нужно побеждать в двух следующих матчах и надеяться на потерю очков от соперников.
- Мадридский Реал с 9 очками лидирует в группе D.