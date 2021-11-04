Оцінки гравців за гру

Донецький Шахтар став автором першого голу українських клубів у цьогорічному розіграші групи Ліги чемпіонів. Однак навіть це не дозволило "гірникам" взяти бодай одне очко у грі з Реалом у Мадриді.

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Поєдинок завершився перемогою "Королівського клубу" з рахунком 2:1. Дублем у матчі після двох передач Вінісіуса Жуніора відзначився французький нападник Карім Бензема (8.5). Якраз автор двох гольових передач став найкращим гравцем поєдинку. Оцінка Вінісіуса – 8.8.

Найкращим у складі донецького клубу став півзахисник Алан Патрік – 7.6. Друге та третє місця у Шахтарі розділили форвард Фернандо, який забив єдиний гол у ворота господарів, та центральний захисник Микола Матвієнко – 7.3 та 7 відповідно.



Реал – Шахтар: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored