Оцінки гравців за гру
Донецький Шахтар став автором першого голу українських клубів у цьогорічному розіграші групи Ліги чемпіонів. Однак навіть це не дозволило "гірникам" взяти бодай одне очко у грі з Реалом у Мадриді.
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Поєдинок завершився перемогою "Королівського клубу" з рахунком 2:1. Дублем у матчі після двох передач Вінісіуса Жуніора відзначився французький нападник Карім Бензема (8.5). Якраз автор двох гольових передач став найкращим гравцем поєдинку. Оцінка Вінісіуса – 8.8.
Найкращим у складі донецького клубу став півзахисник Алан Патрік – 7.6. Друге та третє місця у Шахтарі розділили форвард Фернандо, який забив єдиний гол у ворота господарів, та центральний захисник Микола Матвієнко – 7.3 та 7 відповідно.
Реал – Шахтар: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
- Шахтар значно ускладнив собі ситуацію у групі. Донецький клуб замикає таблицю, маючи у своєму доробку лише один бал. Найближчий конкурент Шериф випереджає українців аж на 5 очок. Тепер підопічні Роберто Де Дзербі не мають права на помилку, команді потрібно перемагати у двох наступних матчах та сподіватись на втрату очок від суперників.
- Мадридський Реал із 9 пунктами лідирує у групі D.