Спаситель Трубин
УЕФА отметила сразу два сейва голкиперов в двух поединках. В матче Милан – Порту 35-летний румынский вратарь "россонери" Чиприан Татарушану в эффектном прыжке кончиками пальцев достал мяч после удара головой от игрока Порту.
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Страж ворот стал настоящим спасителем команды, ведь клуб из Португалии вырвал ничью на выезде у подопечных Стефано Пиоли (1:1). Не обошла УЕФА вниманием и сейв украинского голкипера Анатолия Трубина. 20-летний вратарь чудом парировал удар от Модрича в игре с Реалом. Хорват обыграл с Васкесом и в упор расстреливал владения Шахтера.
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К сожалению, такой сейв Трубина в начале поединка не принес положительного результата дончанам. "Королевский клуб" праздновал домашнюю победу со счетом 2:1.
- Шахтер после четырех туров замыкает группу D. В групповом раунде Лиги чемпионов футболисты Роберто Де Дзерби заработали лишь один балл. До ближайшего конкурента, которым является Шериф, аж пять пунктов.
- В сезоне-2021/2022 Трубин сыграл за донецкий клуб 12 встреч, в которых пропустил 14 голов и 4 матча отстоял на ноль.