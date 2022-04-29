Шахтер может проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

29 апреля 2022 , 17:20
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Источник:

sport.interia.pl

Донецкий Шахтер продолжает проводить матчи в благотворительном турне в поддержку Украины. "Горняки" остались приятно удивлены гостеприимством поляков.

Запасный дом Шахтера

Донецкий клуб рассматривает вариант с Польшей как страной, которая может принимать их домашние матчи в еврокубках. Такой выход будут приниматься в том случае, если в Украине ситуация будет держаться в напряжении. Шахтер может привезти Лигу чемпионов в Гданьск.

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Именно в этом польском городе украинская команда сыграла благотворительный матч против Лехии (2:3). Представители клуба остались приятно удивлены теплым приемом и гостеприимством поляков, создавших отличную атмосферу на поединке.

  • Домашний стадион Лехии "Польсат Плюс Арена" вмещает 44 тысячи болельщиков.
  • Арена открыта в 2011 году, строительство длилось три года (с 2008-го). Этот стадион принимал матчи Евро-2012, под этот турнир специально строилась футбольная арена.

Отметим, что Шахтер во время благотворительного турне базируется в турецком Стамбуле.

Напомним, что в матче против Лехии победный гол Шахтера забил 12-летний Дмитрий Кеда, которому вместе с семьей удалось выбраться из заблокированного Мариуполя.

Подробности. За благотворительный матч против поляков "горняки" собрали для украинцев 2,5 миллиона гривен. За три встречи донецкий клуб собрал для Украины 10,7 миллионов гривен.
Автор: Софія Кулай