Шахтер отправился в тур в поддержку Украины. В Гданьске команда сыграла благотворительный матч с Лехией. Из-за того, что "горняки" раздали своих легионеров в аренду в иностранные клубы, в этом матче за команду сыграли только украинцы. И даже Ярослав Ракицкий, который пока без команды.

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На футболках на спинах у игроков вместо их фамилий были названия украинских городов, пострадавших от российской оккупации.

Победу Шахтеру принес гол 12-летнего Дмитрия Кеды. Он вышел на замену на последней минуте встречи при счете 2:2.

Мальчик родился в Харцызске. Его семья болеет за Шахтер. С начала полномасштабного вторжения России семья Дмитрия была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье Дмитрия удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое. А 14 апреля у Дмитрия сбылась мечта – он сыграл за любимую команду.

Как 12-летний Дмитрий Кеда забил победный гол за Шахтер