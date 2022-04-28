Общая сумма уже перевалила 10 миллионов гривен

Донецкий клуб уже успел провести четыре благотворительных матча в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Команда Роберто Де Дзерби одержала две победы (над Лехией – 2:3 и Антальяспором – 1:2) и потерпела два поражения (от Олимпиакоса – 1:0 и Фенербахче – 1:0).

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В Шахтере рассказали, сколько денег собрали за поединок против польской Лехии. Матч, состоявшийся в Гданьске, принес 2,5 миллиона гривен.

Напомним, что в матче против поляков победный гол Шахтера забил 12-летний Дмитрий Кеда, которому вместе с семьей удалось выбраться из заблокированного Мариуполя.

За три встречи донецкий клуб собрал для Украины 10,7 миллионов гривен.

За игру против Олимпиакоса "горняки" собрали 3,2 миллиона, а в матче против Фенербахче – 5 миллионов гривен.

К слову. Следующий благотворительный матч Шахтера состоится 1 мая против хорватского Хайдука.