Знакомимся с соперниками Шахтера в Лиге чемпионов: что известно о Реале, Лейпциге и Селтике

Команда Игоря Йовичевича попала в непростой квартет и уже третий год сыграет с Реалом. Чем опасны соперники Шахтера и кого следует бояться? Давайте разбираться.

В четверг, 25 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Единственный представитель Украины донецкий Шахтер узнал своих оппонентов.

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Ими стали Реал, Лейпциг и Селтик. С двумя с ним дончане раньше играли и даже были успехи. 24 канал представляет короткое досье на каждого из соперников.

РЕАЛ

Рейтинг УЕФА: 4

Количество чемпионств: 35

Лучшее выступление в КЕЧ/ЛЧ: победитель (14 раз)

Чемпионат 2021/2022: 1 место

Еврокубки 2021/2022: победитель

Цена игроков (Transfermarkt): 786,5 миллиона евро

Самый дорогой игрок: Винисиус Жуниор (100 миллионов евро)

История встреч с Шахтером: 6 матчей, +4=0-2

Мадридский гранд является настоящим королем Лиги чемпионов. "Бланкос" 14 раз торжествовали в главном еврокубке, что вдвое больше, чем у Милана, который идет по этому показателю вторым.

Последний триумф команды произошел как раз в прошлом сезоне. Подопечные Карло Анчелотти прошли сложный путь к трофею, не без нервов переиграв в плей-офф ПСЖ, Челси, Манчестер Сити и в финале – Ливерпуль.

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На пути мадридцам случился и Шахтер, его будущий чемпион дважды одолел на групповой стадии (5:0 и 2:1). Хотя "горнякам" куда приятнее вспоминать позапрошлый сезон (2020/2021).

Тогда команда Луиша Каштру сначала выиграла в Мадриде со счетом 3:2, а затем - на НСК "Олимпийский" (2:0). И при этом дончане из группы не вышли, а Реал – вышел.

Изменения летом

Реал летом поработал на трансферном рынке, обновив немного оборонительные редуты. Вместо опытного Каземиро, ушедшего в МЮ, в опорную зону куплен аж за 80 миллионов у Монако Орельен Чуамэни.

А центр защиты Реал усилил уже бесплатно с помощью свободного агента Антонио Рюдигера. Что касается потерь, то пошли Гарет Бэйл, Марсело и Иско, которые уже не играли важную роль в команде.

Лидеры команды

После ухода Серхио Рамоса главным предводителем Реала стал Карим Бензема, получивший награду лучшему игроку года от УЕФА. Его в атаке отлично дополнял молодой Винисиус, а их активно поддерживали переживающие вторую молодость Кроос и Модрич.

. Орельен Чуамэни стал четвертым самым дорогим трансфером Реала в истории. Дороже покупали только Эдена Азара, Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

А еще у Реала, пожалуй, лучший вратарь мира сейчас. Тибо Куртуа ни разу не дал тренеру усомниться в своей квалификации, поэтому наш земляк Андрей Лунин надежно сидит на скамейке запасных.

Лейпциг

Рейтинг УЕФА: 13

Количество чемпионств: 0

Лучшее выступление в КЕЧ/ЛЧ: полуфинал (2019/2020)

Чемпионат 2021/2022: 4 место

Еврокубки 2021/2022: 1/2 финала Лиги Европы

Цена игроков (Transfermarkt): 481,1 миллиона евро

Самый дорогой игрок: Кристофер Нкунку (80 миллионов евро)

История встреч с Шахтером: не играли

"Быки" довольно молодая команда. Основанные в 2009 году, они являлись и являются частью концерна "Ред Булл". Имея солидные финансовые возможности команда быстро преодолела путь к элите немецкого футбола.

Трофей у команды только один. В прошлом сезоне Лейпциг стал обладателем Кубка Германии, обыграв в финале Фрайбург. Кроме того, в 2017 и 2021 годах "быки" стали вице-чемпионами Бундеслиги и дважды доходили до полуфиналов еврокубков (2020 – в ЛЧ, 2022 – в ЛЕ).

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Хотя Лейпциг не пересекался с Шахтером, одно время немцы противостояли Заре в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. В 2018 году после нулевой ничьи в Запорожье луганчане были крайне близки к успеху во втором матче. Все шло к счету 2:2, однако гол Форсберга с пенальти на 90-й минуте подарил победу Лейпцигу.

Изменения летом

"Быки" неплохо обновили состав между сезонами и можно сказать, что стали сильнее. В АПЛ пошли играть Хван и Адамс, которые не являлись незаменимыми игроками. Также Лейпциг устроил обмен с Хоффенхаймом.

Купив у "крестьян" левого защитника Раума, клуб отправил в обратном направлении Анхелиньо. Вместо Адамса центр поля усилил Ксавер Шлагер из Вольфсбурга.

Но главной трансферной новостью стало возвращение Тимо Вернера, не заигравшего в Челси. Два года назад немца продали за 50 миллионов, а теперь заплатили за него всего 20 лимонов.

Лидеры команды

Именно Вернер и должен стать лидером обновленной команды. Правда, и без него в Лейпциге есть свои авторитеты – вратарь Гулачи, центрбек Орбан или хавбек Форсберг. В целом у команды все хорошо с ротацией, на каждую позицию есть по два игрока как минимум.

. Тимо Вернер выступал за Лейпциг с 2016 по 2020 годы. За это время он отличился 95 голами в 159 играх, а также завоевал место в основе сборной Германии. С ней стал победителем Кубка Конфедераций-2017.

Безусловно, сильнейшим игроком клуба является француз Нкунку, который в прошлом сезоне забил 35 голов. Также должны вырасти у топ-игроков Дани Ольмо, Доминик Собослаї и Йошко Гвардиол.

СЕЛТИК

Рейтинг УЕФА: 51

Количество чемпионств: 52

Лучшее выступление в КЕЧ/ЛЧ: победитель (1966/1967)

Чемпионат 2021/2022: 1 место

Еврокубки 2021/2022: 1/16 финала Лиги Конференций

Цена игроков (Transfermarkt): 104,6 миллиона евро

Самый дорогой игрок: Каллум Макгрегор (8 миллионов евро)

История встреч с Шахтером: 4 матча, +2=0-2

Один из грандов шотландского футбола имеет выдающуюся историю, особенно в 60-70-х годах. Тогда клуб часто доходил до высоких стадий КЕЧ, брал титул однажды и проигрывал затем в финале.

Теперь же аппетиты клуба куда более скромные. Долгое время кельты боролись на внутренней арене с Рейнджерсом за право быть первым. Однако банкротство "синих" в начале десятых расслабило Селтик.

Несмотря на постоянные победы на внутренней арене, "зеленые" ничего особенного не достигали в еврокубках. А возвращение "рейнджеров" в элиту лишило Селтик на год звания чемпионства.

, который был основан ирландскими эмигрантами-католиками.

На эмблеме клуба изображен четырехлистник, являющийся символом удачи у шотландцев. Он выполнен в зеленом цвете, что указывает на происхождение клуба

Впрочем, в прошлом сезоне "кельты" грамотно воспользовались длинным путем оппонента в ЛЕ и сменой тренера посреди сезона (вместо Джеррарда пришел ван Бронкхорст). В итоге – чемпионство и прямая путевка в группу ЛЧ.

С Шахтером Селтик пересекался в группах ЛЧ 2004/2005 и 2007/2008. В каждом из матчей обязательно побеждали хозяева. В 2004 году Шахтер выиграл со счетом 3:0, а шотландцы – минимально.

Дончане тогда стали третьими, а Селтик – четвертым. А в 2007 году на выезде 0:2 в Донецке шотландцы ответили домашними 2:1. Это подарило кельтам путевку в плей-офф, а последним в квартете в итоге оказался Шахтер.

Изменения летом

Важных игроков Селтик этим летом не терял. Более того, еще смог и усилить команду. К "кельтам" присоединилась пара форвардов Жота – Хакшабанович.

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Первый выступал за Бенфику, а второго спасли от карьеры в России в рубине. Кроме того, была усилена линия защиты благодаря покупке у Тоттенхэма Картер-Виккерса. Также свободным агентом удалось подписать австралийского хавбека Аарона Муя.

Лидеры команды

Главной звездой команды можно назвать вратаря Джо Харта, известного по игре за Ман Сити. Сейчас же карьера англичанина идет на убыль. Кроме того, Анге Постекоглу рассчитывает на своего соотечественника Муя, а также на опытных шотландцев – Макгрегора, Тейлора и Тернбулла.

В атаку вписался новичок Жота, но и без него есть кому там играть. К примеру, удачно и результативно начали сезон грек Якумакис и японец Фурухаши.