25 августа завершилась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/2023. В общей сложности 32 клуба узнали своих соперников, в том числе и представитель Украины Шахтер, пишет 24 канал.

Как это было Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Команды разделились на 8 групп по четыре команды. Оппонентами дончан стали Реал, Лейпциг и Селтик. Состав всех групп выглядит следующим образом:

А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс.

В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге.

С: Бавария, Барселона, Интер, Виктория.

D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель.

E: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб.

F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик.

G: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген.

H: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа.

Победители и вице-чемпионы квартетов получат путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие третьи места, отправятся в плей-офф Лиги Европы.

Расписание матчей группового раунда Лиги чемпионов

Из-за проведения ЧМ-2022 зимой календарь турнира будет немного сжат. Все шесть туров будут отыграны уже к началу ноября:

1 тур – 6-7 сентября

– 6-7 сентября 2 тур – 13-14 сентября

– 13-14 сентября 3 тур – 4-5 октября

– 4-5 октября 4 тур – 11-12 октября

– 11-12 октября 5 тур – 25-26 октября

– 25-26 октября 6 тур – 1-2 ноября

Какая "печальная" новость! УЕФА отстранил российские клубы от выступлений в еврокубках из-за начала войны против Украины. Благодаря этому Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Интересные итоги жеребьевки: