Столкновение двух игроков Бенфики
В одном из эпизодов в штрафной Динамо столкнулись головами сразу два футболиста Бенфики – Гонсалу Рамуш и Рафа Силва. Обоим понадобилась помощь клубных медиков, а для Рамуша поединок был досрочно окончен.
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Футболист с серьезным рассечением покинул пределы поля. Вместо него в игру на 52-й минуте вступил Петар Муса. Еще на поле нападающему наложили 15 швов. К счастью, после поединка Гонсалу успокоил озабоченных болельщиков Бенфики.
Рамуш показал с помощью фото последствия столкновения с партнером по команде. Даже в таком состоянии игрок показал свою радость по поводу выхода "орлов" в групповой раунд Лиги чемпионов.
Все хорошо. Счастлив, что мы вышли в Лигу чемпионов,
– написал травмированный Рамуш.
Последствия столкновения Гонсала Рамуша / Фото с инстаграммы футболиста
Интересно, что в текущем сезоне Рамуш провел в футболке Бенфики в Лиге чемпионов 4 матча, у которых отличился 4 голами и 2 ассистами. Один из мячей Гонсалу забил в первом матче против киевского клуба.
Бенфика победила Динамо дважды. Сначала в польском Лодзи 0:2, а дома разгромили киевлян со счетом 3:0.
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