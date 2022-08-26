У четвер, 25 серпня, відбулось жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Єдиний представник України донецький Шахтар дізнався своїх опонентів.

До теми Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів: з ким і коли зіграють "гірники"

Ними стали Реал, Лейпциг та Селтік. З двома з ним донеччани раніше грали і навіть були успіхи. 24 канал представляє коротке досьє на кожного із суперників.

РЕАЛ

Рейтинг УЄФА: 4

Кількість чемпіонств: 35

Найкращий виступ в КЄЧ/ЛЧ: переможець (14 разів)

Чемпіонат 2021/2022: 1 місце

Єврокубки 2021/2022: переможець

Ціна гравців (Transfermarkt): 786,5 мільйона євро

Найдорожчий гравець: Вінісіус Жуніор (100 мільйонів євро)

Історія зустрічей із Шахтарем: 6 матчів, +4=0-2

Мадридський гранд є справжнім королем Ліги чемпіонів. "Бланкос" аж 14 разів тріумфували у головному єврокубку, що вдвічі більше, ніж у Мілана, який йде за цим показником другим.

Останній тріумф команди стався як раз минулого сезону. Підопічні Карло Анчелотті пройшли складний шлях до трофея, не без нервів перегравши у плей-офф ПСЖ, Челсі, Манчестер Сіті та у фіналі – Ліверпуль.

Читайте також АПЛ відпочиває в стороні: УЄФА назвав найкращого гравця та тренера сезону 2021/2022

На тому шляху мадридцям трапився і Шахтар, його майбутній чемпіон двічі здолав на груповій стадії (5:0 та 2:1). Хоча "гірникам" куди приємніше згадувати позаминулий сезон (2020/2021).

Тоді команда ще Луїша Каштру спочатку виграла в Мадриді з рахунком 3:2, а потім – на НСК "Олімпійський" (2:0). І при цьому донеччани з групи не вийшли, а Реал – вийшов.

Зміни влітку

Реал влітку попрацював на трансферному ринку, оновивши трохи оборонні редути. Замість досвідченого Каземіро, який пішов в МЮ, в опорну зону куплений аж за 80 мільйонів у Монако Орельєн Чуамені.

А центр захисту Реал посилив вже безкоштовно за допомогою вільного агента Антоніо Рюдігера. Що стосується втрат, то пішли Гарет Бейл, Марсело та Іско, які вже не відігравали визначної ролі в команді.

Лідери команди

Після відходу Серхіо Рамоса головним ватажком Реала став Карім Бензема, який отримав нагороду найкращому гравцеві року від УЄФА. Його в атаці відмінно доповнював молодий Вінісіус, а їх активно підтримували Кроос та Модрич, які переживають другу молодість.

Цікавий факт. Орельєн Чуамені став четвертим найдорожчим трансфером Реала в історії. Дорожче купляли лише Едена Азара, Кріштіану Роналду та Гарета Бейла.

А ще у Реала, мабуть, найкращий воротар світу на даний момент. Тібо Куртуа жодного разу не дав тренеру засумніватись у своїй кваліфікації, тому наш земляк Андрій Лунін надійно сидить на лаві запасних.

ЛЕЙПЦИГ

Рейтинг УЄФА: 13

Кількість чемпіонств: 0

Найкращий виступ в КЄЧ/ЛЧ: півфінал (2019/2020)

Чемпіонат 2021/2022: 4 місце

Єврокубки 2021/2022: 1/2 фіналу Ліги Європи

Ціна гравців (Transfermarkt): 481,1 мільйона євро

Найдорожчий гравець: Крістофер Нкунку (80 мільйонів євро)

Історія зустрічей із Шахтарем: не грали

"Бики" є доволі молодою командою. Засновані у 2009 році, вони були і є частиною концерну "Ред Булл". Маючи солідні фінансові можливості, команда швидко подолала шлях до еліти німецького футболу.

Трофей у команди лише один. Минулого сезону Лейпциг став володарем Кубка Німеччини, обігравши у фіналі Фрайбург. Крім того, у 2017 та 2021 роках "бики" стали віце-чемпіонами Бундесліги і двічі доходили до півфіналів єврокубків (2020 – в ЛЧ, 2022 – в ЛЄ).

Дізнавайтесь також Динамо буде у першому кошику під час жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники

Хоч Лейпциг не перетинався із Шахтарем, у свій час німці протистояли Зорі у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. У 2018 році після нульової нічиї в Запоріжжі луганці були вкрай близькі до успіху у другому матчі. Все йшло до рахунку 2:2, однак гол Форсберга с пенальті на 90 хвилині подарував перемогу Лейпцигу.

Зміни влітку

"Бики" непогано оновили склад між сезонами і можна сказати, що стали сильнішими. В АПЛ пішли грати Хван та Адамс, які не були незамінними гравцями. Також Лейпциг влаштував обмін з Хоффенхаймом.

Придбавши у "селян" лівого оборонця Раума, клуб відправив у зворотному напрямку Анхеліньо. Замість Адамса центр поля посилив Ксавер Шлагер із Вольфсбурга.

Але головною трансферною новиною стало повернення Тімо Вернера, який не заграв в Челсі. Два роки тому німця продали за 50 мільйонів, а тепер заплатили за нього всього 20 "лимонів".

Лідери команди

Саме Вернер і має стати лідером оновленої команди. Правда, і без нього у Лейпцигу є свої авторитети – воротар Гулачі, центрбек Орбан чи хавбек Форсберг. В цілому у команди все добре з ротацією, на кожну позицію є по два гравці як мінімум.

Довідка. Тімо Вернер виступав за Лейпциг з 2016 по 2020 роки. За цей час він відзначився 95 голами у 159 іграх, а також завоював місце в основі збірної Німеччини, З нею він став переможцем Кубка Конфедерацій-2017.

Безумовно, найсильнішим гравцем клубу є француз Нкунку, який минулого сезону забив аж 35 голів. Також мають вирости у топ-гравців Дані Ольмо, Домінік Собослаї та Йошко Гвардіол.

СЕЛТІК

Рейтинг УЄФА: 51

Кількість чемпіонств: 52

Найкращий виступ в КЄЧ/ЛЧ: переможець (1966/1967)

Чемпіонат 2021/2022: 1 місце

Єврокубки 2021/2022: 1/16 фіналу Ліги Конференцій

Ціна гравців (Transfermarkt): 104,6 мільйона євро

Найдорожчий гравець: Каллум Макгрегор (8 мільйонів євро)

Історія зустрічей із Шахтарем: 4 матчі, +2=0-2

Один з грандів шотландського футболу має видатну історію, особливо у 60-70-ті роки. Тоді клуб часто доходив до високих стадій КЄЧ, брав титул одного разу і програвав потім у фіналі.

Тепер же апетити клубу куди скромніші. Довгий час "кельти" боролись на внутрішній арені з Рейнджерсом за право бути першим. Однак банкрутство "синіх" на початку 10-их розслабило Селтік.

Попри постійні перемоги на внутрішній арені, "зелені" нічого особливого не досягали в єврокубках. А повернення "рейнджерів" в еліту позбавило Селтік на рік звання чемпіонства.

Варто знати. На емблемі клубу зображений чотирилисник, який є символом удачі у шотландців. Він виконаний у зеленому кольорі, що вказує на походження клубу , який був заснований ірландськии емігрантами-католиками.

Втім минулого сезону "кельти" грамотно скористались довгим шляхом опонента в ЛЄ та зміною тренера посеред сезону (замість Джеррарда прийшов ван Бронкхорст). В підсумку – чемпіонство та пряма путівка в групу ЛЧ.

З Шахтарем Селтік перетинався у групах ЛЧ 2004/2005 та 2007/2008. В кожному з матчів неодмінно перемагали господарі. У 2004 році Шахтар виграв з рахунком 3:0, а шотландці – мінімально.

Донеччани тоді стали третіми, а Селтік – четвертим. А у 2007-му на виїзні 0:2 в Донецьку шотландці відповіли домашніми 2:1. Це подарувало "кельтам" путівку в плей-офф, а останнім у квартеті в підсумку виявився Шахтар.

Зміни влітку

Важливих гравців Селтік цього літа не втрачав. Більш того, ще зміг і посилити команду. До "кельтів" приєдналась пара форвардів Жота – Хакшабанович.

Читайте також Нападнику Бенфіки наклали 15 швів у матчі проти Динамо в ЛЧ: фото жахливих наслідків

Перший виступав за Бенфіку, а другого врятували від кар'єри у росії в рубіні. Крім того, була посилена лінія захисту завдяки купівлі у Тоттенхема Картер-Віккерса. Також вільним агентом вдалось підписати австралійського хавбека Аарона Муя.

Лідери команди

Головною зіркою команди можна назвати воротаря Джо Харта, який відомий по грі за Ман Сіті. Зараз же кар'єра англійця йде на спад. Крім того, Анге Постекоглу розраховує на свого співвітчизника Муя, а також досвідчених шотландців – Макгрегора, Тейлора та Тернбулла.

В атаку вписався новачок Жота, але і без нього є кому там грати. Наприклад, вдало і результативно розпочали сезон грек Якумакіс та японець Фурухаші.