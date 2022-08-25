В четверг, 25 августа, проходит жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Среди 32 клубов-участников своих соперников узнает и номинальный чемпион Украины Шахтер.
Следите с нами Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Также традиционно на этом мероприятии УЕФА определяет лучшего игрока и тренера в предыдущем сезоне. В этот раз обе награды достались представителям мадридского Реала, пишет 24 канал.
Лучший игрок сезона 2021/2022
Практически не было интриги в голосовании за лучшего игрока. Обладателем награды стал форвард Реала Карим Бензема. Вместе с клубом форвард выиграл в прошлом году Лигу чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов.
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В голосовании Карим опередил партнера по команде Тибо Куртуа и звезду Манчестер Сити Кевина Де Брюйне. ТОП-10 игроков в прошлом сезоне по версии УЕФА выглядят следующим образом.
- Карим Бензема (Реал)
- Тибо Куртуа (Реал)
- Кевин Де Брюйне (Ман. Сити)
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Лука Модрич (Реал)
- Садио Мане (Бавария)
- Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
Лучший тренер сезона 2021/2022
Что касается лучшего наставника сезона 2021/2022, то им был признан коуч того же Реала Карло Анчелотти. В голосовании итальянец опередил своих коллег из АПЛ – Пепа Гвардиола (Манчестер Сити) и Юргена Клоппа (Ливерпуль).