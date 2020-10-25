Донецкий "Шахтер" уже 27-го октября проведет второй матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Киеве дончане примут миланский "Интер".

В УЕФА в воскресенье, 25-го октября, официально назначили бригаду арбитров на матч "Шахтер" – "Интер". Об этом сообщает УЕФА.

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Поединок "Шахтера" с "Интером" будет обслуживать болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым.

Помощники рефери в поле: Мартин Маргаритов и Деян Валков.

На системе VAR будут работать арбитры из Германии: видеопомощник рефери – Феликс Цвайер. Ассистент видеопомощника рефери – Марко Ахмюллер.

Четвертый судья – Волен Чинков из Болгарии.

Георги Кабаков никогда не работал на матчах украинских команд.

"Шахтер" – "Интер": главное о матче

В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно победил "Реал" и возглавил группу B. "Интер" в параллельной игре вырвал ничью у "Боруссии" М.

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"Шахтер" и "Интер" встречались в августе 2020 года в рамках полуфинала Лиги Европы. Итальянцы разгромно победили 5: 0.

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" состоится 27 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19: 55.