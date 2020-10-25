"Шахтар" – "Інтер": в УЄФА призначили арбітрів на матч Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" уже 27-го жовтня проведе другий матч у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. У Києві донеччани приймуть міланський "Інтер".
В УЄФА у неділю, 25-го жовтня, офіційно призначили бригаду арбітрів на матч "Шахтар" – "Інтер". Про це повідомляє УЄФА.
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Поєдинок "Шахтаря" з "Інтером" буде обслуговувати болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Кабаковим.
Помічники рефері в полі: Мартін Маргарітов та Діян Валков.
На системі VAR працюватимуть арбітри з Німеччини: відеопомічник рефері – Фелікс Цваєр. Асистент відеопомічника рефері – Марко Ахмюллер.
Четвертий суддя – Волен Чинков з Болгарії.
"Шахтар" – "Інтер": головне про матч
У першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" та очолив групу B. "Інтер" у паралельній грі вирвав нічию в "Боруссії" М.
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"Шахтар" та "Інтер" зустрічалися у серпні 2020 року у рамках півфіналу Ліги Європи. Італійці розгромно перемогли 5:0.
Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" відбудеться 27 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:55.