Донецький "Шахтар" уже 27-го жовтня проведе другий матч у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. У Києві донеччани приймуть міланський "Інтер".

В УЄФА у неділю, 25-го жовтня, офіційно призначили бригаду арбітрів на матч "Шахтар" – "Інтер". Про це повідомляє УЄФА.

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Поєдинок "Шахтаря" з "Інтером" буде обслуговувати болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Кабаковим.

Помічники рефері в полі: Мартін Маргарітов та Діян Валков.

На системі VAR працюватимуть арбітри з Німеччини: відеопомічник рефері – Фелікс Цваєр. Асистент відеопомічника рефері – Марко Ахмюллер.

Четвертий суддя – Волен Чинков з Болгарії.

Георгі Кабаков ніколи не працював на матчах українських команд.

"Шахтар" – "Інтер": головне про матч

У першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" та очолив групу B. "Інтер" у паралельній грі вирвав нічию в "Боруссії" М.

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"Шахтар" та "Інтер" зустрічалися у серпні 2020 року у рамках півфіналу Ліги Європи. Італійці розгромно перемогли 5:0.

Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" відбудеться 27 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:55.