"Шахтер" получил усиление перед игрой с "Интером": лидеры выздоровели от коронавируса
Донецкий "Шахтер" получил солидное усиление перед матчем чемпионата Украины против "Ворсклы" и "Интера" в Лиге чемпионов. Сразу несколько футболистов выздоровели от коронавируса.
Как сообщает "Шахтер" 23 октября, к тренировкам в общей группе уже вернулись пятеро футболистов.
Рекомендуем Сумеет Ли "Шахтер" победить "Ворсклу" и обойти ее в турнирной таблице УПЛ: прогноз
Кто вернулся в состав
- Тарас Степаненко
- Тайсон
- Алан Патрик
- Николай Матвиенко
- Сергей Болбат.
В то же время "Шахтер" все еще не может рассчитывать на нескольких лидеров. Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо сейчас работают индивидуально.
Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.
Отметим, что в "Шахтере" коронавирусом болело 18 человек: девять футболистов и столько же работников клуба.
Выбор редакции