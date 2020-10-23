Донецкий "Шахтер" получил солидное усиление перед матчем чемпионата Украины против "Ворсклы" и "Интера" в Лиге чемпионов. Сразу несколько футболистов выздоровели от коронавируса.

Как сообщает "Шахтер" 23 октября, к тренировкам в общей группе уже вернулись пятеро футболистов.

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Кто вернулся в состав

Тарас Степаненко

Тайсон

Алан Патрик

Николай Матвиенко

Сергей Болбат.

В то же время "Шахтер" все еще не может рассчитывать на нескольких лидеров. Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо сейчас работают индивидуально.

Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.

Отметим, что в "Шахтере" коронавирусом болело 18 человек: девять футболистов и столько же работников клуба.

Поединок чемпионата Украины "Шахтер" – "Ворскла" состоится 24 октября. Матч 2 тура Лиги чемпионов против "Интера" дончане сыграют в Киеве 27 октября.