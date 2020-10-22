Донецкий "Шахтер" матч против итальянского "Интера" в Лиге чемпионов проведет со зрителями на трибунах. Игра состоится 27 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". И на нее допустят болельщиков. Поэтому "Шахтер" начал продажу билетов на этот матч.

"Шахтер" получил разрешение от Министерства здравоохранения пустить зрителей на стадион. Однако можно будет заполнить лишь 15% от вместимости трибун НСК "Олимпийский". Для примера, на матч "Динамо" – "Ювентус" в лиге чемпионов 20 октября Минздрав дал разрешение на 30% заполнения трибун.

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Самый дешевый билет на матч "Шахтер" – "Интер" стоит 150 гривен.

Standard: 150, 200, 300, 400, 600 и 800 гривен;

THE CLUB (снек-меню): 2000 / 2500 гривен;

THE LOUNGE (с пакетом гостеприимства): 7000 гривен;

Sky Box: 12000 – 17000 гривен.

Продавать билеты "Шахтер" будет в три этапа, начиная с 22 октября. Однако в свободную продажу пропуска поступят лишь 24 октября.

1-й этап (22 октября). Приобрести билеты на игру с "Интером" могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная от сезона-2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки).

2-й этап (23 октября). Приоритетная возможность приобрести билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении.

3-й этап (от 24 октября). Старт свободной продажи на матч "Шахтер" – "Интер". Приобрести билеты можно на shakhtar.com или в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store).

Все билеты – именные. Во время прохождения входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой и предъявить в случае обращения к нему работника НСК, ФК "Шахтер" и/или правоохранительных органов документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действительного украинского паспорта, действительного заграничного паспорта, действительного удостоверения водителя).

Все лица, привлеченные к организации и проведению матча, и посетители должны соблюдать все санитарные нормы и правила. Для безопасности всех посетителей футбольного матча каждого, кто будет нарушать санитарные меры, и/или будет иметь признаки респираторной болезни, и / или чья температура тела будет выше 37,2°C, не будет допущен на стадион или будет выведен с его территории. При этом стоимость билета не возвращается.