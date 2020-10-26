"Шахтар" 27 жовтня на власному полі поміряється силами з "Інтером" у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Шахтар – Інтер: прогноз

Стартовий тур групового раунду Ліги чемпіонів обидві команди розпочали по-різному. Донецький клуб сенсаційно переміг "Реал" на їх полі 2:3. У першому таймі взагалі відбувалось щось неймовірне. Команда Каштру забила три голи у ворота "королівського клубу", а от суперник не зумів відповісти жодного разу, пише 24 канал.

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"Інтер" ж на власному полі не зумів переграти німецьку "Боруссію", розписавши бойову нічию 2:2.

"Шахтар" двічі зустрічався з "Інтером" у сезоні Ліги чемпіонів-2005/06, тоді футболісти українського клубу не змогли здобути бодай одну перемогу у двох зустрічах. Спершу італійці впевнено перемогли на виїзді 0:2, а вже за два тижні звели матч у нічию 1:1.

Востаннє клуби зустрічались на одному полі у півфіналі минулого розіграшу Ліги Європи 17 серпня. У тому матчі "Інтер" не залишив і сліду від команди Каштру 5:0.

Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" відбудеться 27 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55

Що прогнозують букмекери на матч Шахтар – Інтер

Навіть попри домашній поєдинок для "Шахтаря" букмекери Marathonbet віддають перемогу італійському клубу. Звитягу "Інтера" вони оцінили у 1,85. А от у те, що успіх святкуватиме команда Каштру – 4,30. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,96.

Експерти вважають, що "Інтер" зіграє на НСК "Олімпійський" із рахунком 1:2 на свою користь. Такий результат матчу оцінений у 7,70. А от перемога донецького клубу з аналогічним рахунком – 12,75.

Ймовірно, що вболівальники, які зберуться на стадіоні у Києві зможуть побачити перший гол у виконанні "гірників" після удару Дентіньйо – 6,70. А от результативним ударом засмутить голкіпера "Шахтаря" швидше за все Мартінес – 4,70.

На те, що "Шахтар" перший відзначиться у зустрічі та ще й зможе здобути перемогу стоїть коефіцієнт 5,10. На такий же показник, але у виконанні "Інтера" – 2,06.