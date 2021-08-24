Шахтер хочет купить вратаря сборной Украины: "горняки" готовы выложить 3 миллиона евро
Источник:Football.ua
Донецкий Шахтер на длительное время может потерять основного голкипера Анатолия Трубина, который получил травму. В лагере "горняков" не оставляют надежд усилиться вратарем сборной Украины.
Ризнык может перейти в Шахтер
Шахтер хочет подписать контракт с талантливым голкипером полтавской Ворсклы Дмитрием Ризныком. "Горняки" могут приобрести вратаря еще летом, ведь в Украине до сих пор открыто трансферное окно.
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По информации Football.ua, зимой Шахтер предлагал Ворскле за Ризныка 3 миллиона евро.
Летом Шахтер снова вступил в переговоры с Ворсклой. Сообщается, что донецкий клуб отправил Ворскле уже второй запрос.
По информации СМИ, основной вратарь Шахтера Анатолий Трубин разорвал мениск. Игрок может пропустить 3 месяца. Дублером Трубина в Шахтере является 37-летний Андрей Пятов.
- Заметим, что Пятова и Ризныка вызвали в сборную Украины. Причина в том, что травму также получил основной вратарь сборной Украины Георгий Бущан.
- Известный журналист Игорь Цыганык считает, что Дмитрий Резник будет основным голкипером в ближайших матчах сборной Украины против Казахстана и Франции.