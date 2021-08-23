Шевченко встретился со сборниками Шахтера

Экс-наставник "сине-желтых" посетил тренировку "горняков" перед матчем с Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команды встретятся 25 августа.

Примечательно Шевченко сообщил, что может возглавить другую сборную после ухода из национальной команды Украины

Шевченко обнял бразильца Исмаили и уже экс-футболиста сборной Украины Марлоса. Также тренер тепло пообщался с защитниками Николаем Матвиенко, Сергеем Кривцовым и вратарем Андреем Пятовым.

Вечером 22 августа Шевченко посетил поединок Динамо – Десна в чемпионате Украины (4:0). В VIP-ложе Шевченко встретился с Александром Петраковым, который заменил его в сборной Украины.

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