Накануне основные голкиперы национальной команды Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили травмы, поэтому в сборную довызвали Дмитрия Резника и Андрея Пятова.

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"Я ставлю на Резника, потому что у него есть постоянная игровая практика. Хотя Петраков может довериться Пятову из-за опыта. Но нужно иметь практику, и если вратарь долго не выходит, то... Вспомните Лунина, как он растерялся в матче с Польшей и в матче на Кубок Испании в Реале.

Сейчас практика только у Резника, и он вполне может стать основным в матчах против Казахстана и Франции", – сказал Цыганик.

Кадровые проблемы сборной Украины

Наставник Динамо Мирча Луческу 22 августа сообщил, почему Георгий Бущан пропустил матч 5 тура УПЛ против Десны (5:0). Он заявил, что Бущан остался без футбола на 10 дней. После этого голкипер сможет приступить к легким тренировкам. В Динамо опасаются, что Бащану может понадобиться операция.

Анатолий Трубин также пропустил игру 5 тура УПЛ, в которой Шахтер разгромил Черноморец. Голкипер "горняков" пропустит матч против Монако в Лиге чемпионов. По информации СМИ, Трубин может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска.

Сборная Украины уже 1 сентября встретится на выезде с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. 4 сентября "сине-желтые" в Киеве примут сборную Франции.