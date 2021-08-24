Ризнык может перейти в Шахтер

Шахтер хочет подписать контракт с талантливым голкипером полтавской Ворсклы Дмитрием Ризныком. "Горняки" могут приобрести вратаря еще летом, ведь в Украине до сих пор открыто трансферное окно.

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По информации Football.ua, зимой Шахтер предлагал Ворскле за Ризныка 3 миллиона евро.

Летом Шахтер снова вступил в переговоры с Ворсклой. Сообщается, что донецкий клуб отправил Ворскле уже второй запрос.

По информации СМИ, основной вратарь Шахтера Анатолий Трубин разорвал мениск. Игрок может пропустить 3 месяца. Дублером Трубина в Шахтере является 37-летний Андрей Пятов.