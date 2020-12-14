Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сделал громкое заявление о трансферном рынке зимой. Руководитель рассказал, что клуб рассмотрит все предложения по игрокам, которые поступят от других команд.

Сергей Палкин намекнул на то, что клуб никоим образом не будет препятствовать трансферу футболиста, если к команде придет серьезное предложение. Первую часть сезона Шахтер завершил на втором месте в УПЛ, а вот на евроарене выступления "горняков" не были так уверены – вылет из Лиги чемпионов в Лигу Европы, пишет 24 канал.

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Трансферная политика Шахтера

Гендиректор рассказал об этом в программе "Великий футбол".

Если отойти от персоналий – подорожали все. Вся Европа и мир видели наши выступления, анализировали их, смотрели. Поэтому сегодня наша команда стала дороже. Цифры назвать сложно, только рынок сможет оценить. Мы готовы продавать любого футболиста. Главное, чтобы удовлетворяла цена и условия самого игрока,

– заявил Палкин.

Добавим, что дончане не сыграли все 13 туров в чемпионате Украины. В последнем матче команда Луиша Каштру должна была сыграть поединок в Петрово против местного Ингульца. Но встреча была официально отменена позже. Поле не было готово к матчу. Теперь Ингульца может ждать жесткое наказание – техническое поражение.

Больше огласки было вокруг трансферов лидера команды Тайсона и Дентиньо. Последний якобы уже вел переговоры с одним из клубов Японии. Но сам бразилец уже опроверг эту информацию. Тайсон также имел большое желание как можно быстрее покинуть украинский чемпионат. Но в одном из последних интервью заявил, что имеет еще 6 месяцев контракта. Поэтому нацелен полностью отработать контракт с "горняками".